Havayı kaldırıp betona zemine çarptı! İzmir'de köpeğe işkence eden şahıs güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika
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Havayı kaldırıp betona zemine çarptı! İzmir'de köpeğe işkence eden şahıs güvenlik kamerasına takıldı

28.04.2023 01:19

İzmir'de bir kişinin köpeğe yaptığı işkence saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde kişinin yerde bulunan köpeği tasmasından çekerek havaya kaldırdığı, ardından da sert bir şekilde beton zemine çarptığı görüldü. Zanlı gözaltına alınırken, köpek ise rehabilitasyon merkezini götürüldü.

Buca ilçesinde isminin Ş.A. olduğu öğrenilen bir kişi tarafından tasmasından tuttuğu köpeğe yapmış olduğu işkence yakınlarda bulunan bir vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

HAVAYA KALDIRIP DUVARA VURDU

Görüntülerde; Ş.A.'nın yerde bulunan köpeği tasmasından çekerek havaya kaldırdığı, ardından da sert bir şekilde beton zemine çarptığı ve daha sonrasında ise köpeği tasmasından zorla sürükleyerek götürmeye çalıştığı yer alıyor.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan o esnada yanına gelen bir kişinin ise kişiye hiçbir şekilde engel olmaması da görüntülere yansıdı. Şahıs, kısa sürede yakalandı "Yağma ve TCK'nun 191 maddesi gereğince kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından kaydı bulunduğu öğrenilen Ş.A., Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı.

KÖPEK REHABİLİTASYON MERKEZİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Buca Belediyesi ekipleri köpeği tedavi altına aldıSosyal medyada yayımlanan görüntülere binlerce kullanıcı tarafından tepkiler gelirken, durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek ise belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

İzmir'de bir şahsın köpeğe işkence anları anbean kamerada! Havaya kaldırıp beton zemine çarptı
Kaynak: İHA
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Buca Belediyesi, Hisarcık, İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havayı kaldırıp betona zemine çarptı! İzmir'de köpeğe işkence eden şahıs güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havayı kaldırıp betona zemine çarptı! İzmir'de köpeğe işkence eden şahıs güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika
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