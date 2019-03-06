Son Dakika Haberleri: İzmir'de Köpeğin Otomobilin Arkasına Bağlanarak Sürüklenmesi

İzmir'de Köpeğin Otomobilin Arkasına Bağlanarak Sürüklenmesi

39 dakika önce

İzmir'in Bergama ilçesinde köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayarak sürükleyen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de Köpeğin Otomobilin Arkasına Bağlanarak Sürüklenmesi, System.String[]
İzmir'in Bergama ilçesinde köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayarak sürükleyen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bergama-Kozak yolu üzerinde bir köpeğin otomobilin arkasına iple bağlanıp sürüklendiği görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan köpeğin sahibi Mustafa H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Mustafa H, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir kamyon şoförünün cep telefonuyla kaydettiği, Bergama-Kozak yolu üzerinde bir köpeğin iple bağlanarak sürüklendiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine köpeğin bağlandığı otomobilin sahibi Mustafa H. gözaltına alınmıştı.

Ekiplerin ulaştığı "Paşa" isimli köpek ise Bergama Hayvanları Koruma Derneği (BERHAYKO) üyeleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Bergama, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lise Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı 24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı

Ünlü Şarkıcı Hande Yener, Makyajsız Haliyle Şaşırttı Emrah'ın Oğlu Tayfun, Babasından Helallik İstedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 22:48:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Köpeğin Otomobilin Arkasına Bağlanarak Sürüklenmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]