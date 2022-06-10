Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü

10.06.2022 17:54

İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpekle ilgili çıkan kavgada aynı aileden 3 kişi silahla öldürüldü.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpekle ilgili çıkan kavgada aynı aileden 3 kişi silahla öldürüldü.

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde, Ali İhsan K. (62) ile komşusu ve akrabası Yahya Köşek (61) arasında köpek havlaması meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmaya, tarafların yakınları da katıldı. Bu sırada Filiz Topaloğlu ve Mehmet K. darp sonucu yaralandı.

Evinden tabancasını alan Ali İhsan K, silahla Yahya ile yanındaki eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Darp sonucu yaralanan Filiz Topaloğlu ve cinayet zanlısının kardeşi Mehmet K, hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan Ali İhsan K. ise polis ekiplerince yakalandı.

Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü
Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü
Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü
Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü
Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü
Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü
Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü

YORUMLAR
500
2 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı 2 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:52:03. #1.13#
SON DAKİKA: Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement