Kavgaya dönüşen tartışmaya, tarafların yakınları da katıldı. Bu sırada Filiz Topaloğlu ve Mehmet K. darp sonucu yaralandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü - Son Dakika

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