İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı

11.06.2022 18:43

İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpekle ilgili çıkan kavgada aynı aileden 3 kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde köpekle ilgili çıkan kavgada aynı aileden 3 kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde dün Yahya Köşek (61) ile eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) sahipsiz köpeklerin beslenmesi nedeniyle çıkan kavga sonucu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ali İhsan K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ali İhsan K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Sahipsiz köpeklerinin beslenmesi nedeniyle kavgaya dönen tartışmada evinden tabancasını alan Ali İhsan K, silahla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek ve kızları Funda Güçlü'yü yaralamıştı. Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Tartışmaya karışan Filiz Topaloğlu ile cinayet zanlısının kardeşi Mehmet K. de darp sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olay yerinden kaçan Ali İhsan K. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı
İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı

YORUMLAR
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Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü Köpek kavgasında 3 kişi silahla öldürüldü İzmir'deki köpek cinayetinde hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi İzmir'deki köpek cinayetinde hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de köpek kavgasında 3 kişiyi silahla öldürmekle suçlanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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