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İzmir'de köpek tartışması şiddete dönüştü - Son Dakika

İzmir'de köpek tartışması şiddete dönüştü

14.02.2022 17:01
İzmir'de köpek tartışması şiddete dönüştü

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sahilde iki kadın ve erkek arasında başlayan köpek tartışması şiddete dönüştü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sahilde iki kadın ve erkek arasında başlayan köpek tartışması şiddete dönüştü. Görüntüler, sosyal medyada da çok konuşuldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi'nde yaşandı. Sahilde yürüyüş yapan A.E.Ş isimli vatandaş, iddialara göre köpeklerin kendisine havlamasından rahatsız oldu. Vatandaşın köpekleri korkutarak uzaklaştırmaya çalıştığını farkeden iki kadın, tepki göstererek adamı uyardı. Köpeklerden birinin adamı bacağından ısırmasıyla tansiyon biranda yükseldi.

Tartışma kavgaya dönüştü

A.E.Ş ile kadınlar arasında başlayan sözlü tartışma biranda şiddete dönüştü. Kadınlardan birinin tekmesine maruz kalan adam kadınlara tekme ve tokat atıp kaçarak uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. İki kadının adamdan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine şahsın jandarma tarafından ifadeye çağrıldığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de köpek tartışması şiddete dönüştü
İzmir'de köpek tartışması şiddete dönüştü

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Seferihisar, Köpek, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de köpek tartışması şiddete dönüştü - Son Dakika


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