İZMİR'DE KÖPEKLER İÇİN 'ULUSLARARASI IRK STANDARTLARI YARIŞMASI' - Son Dakika

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından 'Uluslararası Irk Standartları Yarışması' gerçekleştirildi.

Fuar İzmir'de Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen organizasyona 300'ü aşkın köpek katıldı. Yarışacak olan köpeklerin sahipleri, erken saatlerde gelip kayıtlarını yaptırırken, belirlenen kategorilerde köpekler birbirlerine rakip oldu. Köpek sahiplerinin heyecan yaşadığını söylediği organizasyon hakkında bilgiler veren Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) Başkanı Ozan Belkıs, Katılım, bu koşullarda bizleri memnun etti. Sadece ülkemizden değil, yurt dışından da katılımcılar geldi. Ukrayna, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya ve Romanya'dan da katılım oldu. 4 ring içinde uzman hakemlerimiz, köpekleri cinslerine, ardından yaşlarına ve cinsiyetlerine göre ayırıp puanlıyor. Irklarında ilk sırayı alanlar finale yükseliyor. Final sonunda da kazanan belli oluyor. Kupa ve mama ödüllerimiz var. Ancak en önemli iyi derece alabilmek. Asıl amacımız ırkların sağlıklı bir şekilde devamını gelecek nesillere aktarması için doğru köpeklerin öne çıkmasını sağlayıp üreticilere rehber olmak dedi.

'YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK'

Önceden de çeşitli yarışmalara katıldığını belirten 'Maltese' cinsi köpek sahibi Alina Oğuz, Daha önce başka bir köpeğimle yarışmaya katılmıştım. Ancak bu köpeğimle ilk kez yarışacağım. Yarışmaya katılmak için çeşitli çalışmalar yaptık. Özel şampuanlarla saçlarını uzattık. Yürüyüş ve duruş idmanları yaptık. Umarım iyi puanlar alırız ifadelerini kullandı.

'RUSYA'DA BİRİNCİ OLMUŞTUK, BURAYA DA ŞAMPİYON OLMAYA GELDİK'

Rusya'da katıldığı yarıştan birincilikle dönen 'Poodle' cinsi köpeğiyle yarışmaya katılan Aliona Semercioğlu, Biz bu ırkın yetiştiriciliğini yapıyoruz. Yarışmaya katıldığımız köpeğimiz de ırkının en uzun boylu ve rengi en güzel olanı. Rusya'da katıldığımız yarışmayı kazanmıştık. Buraya da şampiyon olmak için geldik diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN İYİ DİŞİ POMERANİANI SEÇİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

'Pomeranian' cinsi köpeğiyle yarışmaya katılan Yüksel Avşar, Son Pomeranian cinsi, son dönemin en fenomen köpekleri arasında yer alıyor. Dünya üzerinde milyonlarca insanın aldığı bir köpek cinsi bu. 3 senedir beraberiz ve aramızda baba-evlat ilişkisi var. Türkiye'nin birçok yerinde daha önce de yarışıp çeşitli dereceler aldık. Türkiye'nin en iyi dişi Pomeranianı seçilmesini bekliyoruz dedi.