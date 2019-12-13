İzmir'de köpeklerin 7 keçiyi telef ettiği iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de köpeklerin 7 keçiyi telef ettiği iddiası - Son Dakika

İzmir'de köpeklerin 7 keçiyi telef ettiği iddiası

6 saat önce

İzmir'in Karaburun ilçesinde aç kalan köpeklerin bir ağılın içindeki 7 keçiyi telef ettiği iddia edildi.

İzmir'de köpeklerin 7 keçiyi telef ettiği iddiası, System.String[]

İzmir'in Karaburun ilçesinde aç kalan köpeklerin bir ağılın içindeki 7 keçiyi telef ettiği iddia edildi.

Merkez Mahallesinde hayvancılık yapan Seval Ağustos, AA muhabirine yaptığı açıklamada hayvanlardan gelen sesler üzerine eşinin ağıla gittiğini, burada gördüğü köpeklerin kendisine de saldırmaya çalıştığını söyledi.

Ağılda bulunan 5'i hamile 7 keçisinin telef olduğunu belirten Ağustos, konuyla ilgili diğer yetiştiricilerin de bilgilendirilmesi amacıyla Karaburun Ziraat Odası'na bilgi verdiklerini anlattı.

Ağustos, "Ben ağıla gittiğimde hale içeride köpekler vardı. 2 köpek bana da saldırdı. Bu köpekler sürekli buralarda geziyordu. Köpeklerin saldırısından ancak 3-4 hayvanım kurtulabildi. Benim canım yandı. Başkalarının canının yanmaması için buna bir tedbir alınmalı. Sabah akşam ağılın başında nöbet tutuyoruz." diye konuştu.

Karaburun, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Patron, yanında çalışan iç mimarın etek altı fotoğrafını çekti
Annesi, babası tarafından öldüren genç kız: Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü? Kendisine teslim edilen 100 bin liralık malzemeyi başka ile götüren nakliyeci gözaltında Uzun zamandır görüntülenemiyorlardı! Duygu'nun memleketinde oraya çıktılar

Son Dakika Haberleri
22:08 'Siz hiç annenizin her zaman taktığı kolyesinde annenizin kanını gördünüz mü?' (2) - Son Dakika
22:07 Uşak'ta durağa dalan otomobil dehşetinde ölen 3 kişi de toprağa verildi - Son Dakika
22:06 Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane - Son Dakika
22:06 Hatay'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
22:05 Nur-Sultan Devlet Akademik Filarmonisi Orkestrası konser verdi - Son Dakika
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Son Dakika
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:13:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de köpeklerin 7 keçiyi telef ettiği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]