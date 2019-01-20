Son Dakika Haberleri: İzmir'de Köprüden Düşen İşçi Kurtarılamadı

İzmir'de Köprüden Düşen İşçi Kurtarılamadı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde yapımına devam edilen Liman Yolu Köprüsü'nde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

İzmir'de Köprüden Düşen İşçi Kurtarılamadı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde yapımına devam edilen Liman Yolu Köprüsü'nde meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 11.30 sularında Nemrut Limanlar Bölgesi'nde bulunan bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre İzmir- Çanakkale yolu ile bir bağlantı yolunu bağlamak için yapılan köprü inşaatında çalışan Zakir Çetinkaya (53), bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 25 metre yükselikten aşağıya düştü. Durumu gören Çetinkaya'nın çalışma arkadaşları hemen sağlık ekiplerine haber verirken, talihsiz adama ilk müdahale de olay yerinde yapıldı. İlk müdahalenin ardından Zakir Çetinkaya Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılırken, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Çetinkaya'nın evli ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

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