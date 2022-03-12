Son dakika haber: "Kopya düzeneği" operasyonunda sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: "Kopya düzeneği" operasyonunda sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi yakalandı

12.03.2022 17:04

Son dakika haber: İzmir'de sürücü belgesi sınavlarında kullanılan kopya düzeneğini hazırlayarak sattıkları öne sürülen sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi gözaltına alındı.

İzmir'de sürücü belgesi sınavlarında kullanılan kopya düzeneğini hazırlayarak sattıkları öne sürülen sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, sürücü ve SRC belgesi sınavlarında özel düzenekle kopya çekildiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Grup Amirliği ekipleri, 3 aylık çalışma sonucu sınava özel düzenekle girdikleri belirlenen 3 kişiyi yakaladı.

Sınava giren kişilerden mini kamerayla sınav kağıdından canlı kayıt alan, görüntüleri taşınabilir modem üzerinden diğer şüphelilerin telefonlarına ileten ve kulak içi kulaklıklarla yanıtların aktarıldığı özel düzenek ele geçirildi.

Üç şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında ekipler, özel düzeneğin Bornova'daki sürücü kursunda hazırlanarak satıldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda sürücü kursunun sahibi A.H. ile ortağı K.K. ve kurs yöneticisi A.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada kullanıma hazır 4 düzenek, 2 modem, 9 SIM kart, çok sayıda kulak içi kulaklık ve mikrofon ile telefon ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber: Kopya düzeneği operasyonunda sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi yakalandı
Son dakika haber: Kopya düzeneği operasyonunda sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi yakalandı
Son dakika haber: Kopya düzeneği operasyonunda sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi yakalandı
Son dakika haber: Kopya düzeneği operasyonunda sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi yakalandı
Son dakika haber: Kopya düzeneği operasyonunda sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi yakalandı
Son dakika haber: Kopya düzeneği operasyonunda sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 'Kopya düzeneği' operasyonunda sürücü kursunun iki sahibi ile yöneticisi yakalandı - Son Dakika


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