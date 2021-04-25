İZMİR'DE KORDON BOYU, CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI - Son Dakika

İZMİR'in önemli simgelerinden biri olan Alsancak ilçesindeki kordon boyu, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle son yılların en sessiz günlerinden birini yaşıyor. Normal zamanlarda binlerce kişinin bulunduğu kentin en işlek cadde ve meydanlarındaki boşluk, havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar gününde, İzmir'de normalde günün her saati hareketli olan sokaklar ve işlek caddeler boş kaldı. Normal zamanlarda binlerce kişinin bulunduğu İzmir'in önemli simgelerinden biri olan Alsancak ilçesindeki kordon boyu ve Gündoğdu Meydanı, son yılların en sessiz günlerinden birini yaşadı. Kentin en işlek cadde ve meydanlarındaki boşluk, havadan görüntülendi. Öte yandan, polis ekiplerinin ise denetimi artırdığı dikkat çekti. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelinde belli bölgelerde denetim noktaları oluşturdu. Ekipler tarafından araçlar tek tek durdurup, sokağa çıkış izin belgeleri, maske ve HES kodları kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan sürücülere ve kişilere ceza uygulandı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İzmir'de 3-9 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı 304,07 iken bu rakam 10-16 Nisan tarihleri arasında 351,97'ye yükselmişti.