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İzmir'de korku dolu dakikalar

6 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir binanın çatı katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre yangın, sabah 08.30 sıralarında Gazi Mahallesi Kemal Reis Caddesi'nde bulunan bir apartmanın çatısında çıktı. İddiaya göre yangın, işçilerin çatı izolasyonu çalışması yaptığı esnada başladı. Yangını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Daha sonra ise olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışsalar da alevlerin büyümesine engel olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Korku dolu anlar yaşatan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı. Yangında ölü yada yaralı olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Yangında yaşadıkları paniği dile getiren apartman sakinlerinden Ümit Çark (27), "Sabah uyuyorduk. Apartman yöneticisi bizi uyandırdı. Bir anda büyümüş zaten alevler ve her yeri sardı. İtfaiyeler yetişti çok şükür. Herkes dışarı çıktı biz de ne olduğunu şaşırdık. Çok şükür can kaybı yok" sözlerine yer verdi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(Abdullah Kocabaş - Ali İhsan Çiftçi - Sinan Yeniçeri/İHA)

İzmir'de korku dolu dakikalar

Gaziemir, Sabah, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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