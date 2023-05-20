Arkadaşıyla birlikte babaannesini çapayla öldürdü - Son Dakika
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Arkadaşıyla birlikte babaannesini çapayla öldürdü

20.05.2023 15:50

İzmir'de yaşanan olayda 15 yaşındaki çocuk, yine aynı yaştaki arkadaşıyla birlikte babaannesini eline geçirdiği çapa ile öldürdü. İki çocuk gözaltına alınırken, olayı haber alan yakınları sinir krizi geçirdi. Sevim Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre korkunç cinayet, Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yaşandı. İlçede yaşayan 15 yaşındaki E.Ç., iddialara göre arkadaşı M.M.T.T ile birlikte babaannesi Sevim Çetin'in evine gitti.

BABAANNEYİ ÇAPAYLA ÖLDÜRDÜLER

Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç., arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı. Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi.

15 yaşındaki çocuk, arkadaşı ile birlikte babaannesini çapayla öldürdü

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T. isimli iki çocuk, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı haber alan ve sinir krizi geçiren Sevim Çetin'in yakınlarını polis sakinleştirdi. Sevim Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

15 yaşındaki çocuk, arkadaşı ile birlikte babaannesini çapayla öldürdü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Tuncay Öter: Kardeşlerim evlatlarınıza lütfen sahip çıkın yoksa sonuç ortada! Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Sevim Çetin, Selçuk, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşıyla birlikte babaannesini çapayla öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşıyla birlikte babaannesini çapayla öldürdü - Son Dakika
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