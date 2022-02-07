İzmir'de korkunç cinayet! 28 yaşındaki genç, tartışma yaşadığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Bergama'da Fatih Mahallesi 313. Sokak'ta sabah saat 08.15 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Hüseyin Kaçmaz (55) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu B.K. (28) arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı.

BABA KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., eline aldığı bıçakla babasını yaraladı. Hüseyin Kaçmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, durum çevre sakinleri tarafından ekiplere bildirildi.

OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, genç gözaltına alındı. Hüseyin Kaçmaz'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, B.K. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.