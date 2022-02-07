Üye Girişi
İzmir'de korkunç cinayet! 28 yaşındaki genç, tartışma yaşadığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

İzmir'de korkunç cinayet! 28 yaşındaki genç, tartışma yaşadığı babasını bıçaklayarak öldürdü

07.02.2022 20:58
İzmir'de korkunç cinayet! 28 yaşındaki genç, tartışma yaşadığı babasını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen genç, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü. Feci olaydan sonra babasını öldüren genç, gözaltına alındı.

Bergama'da Fatih Mahallesi 313. Sokak'ta sabah saat 08.15 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Hüseyin Kaçmaz (55) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu B.K. (28) arasında uyuşturucu nedeniyle tartışma çıktı.

BABA KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.K., eline aldığı bıçakla babasını yaraladı. Hüseyin Kaçmaz kanlar içerisinde yere yığılırken, durum çevre sakinleri tarafından ekiplere bildirildi.

OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin Kaçmaz'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, genç gözaltına alındı. Hüseyin Kaçmaz'ın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, B.K. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500

Hüseyin Kaçmaz, Uyuşturucu, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de korkunç cinayet! 28 yaşındaki genç, tartışma yaşadığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:47 Şaşkına çeviren olay! 5 milyonluk araçla hırsızlığa geldiler
20:19 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
20:13 Gözü dönmüş koca, tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu
20:12 Elektrik zamlarından sonra restoran ve kafelerden ısıtıcılar için açılış ücreti alınmaya başladı
20:08 Koronaya yakalanan Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Son açıklamayı Emine Erdoğan yaptı
19:47 Ölümünde ihmal olduğu öne sürülüyordu! Yeğeninden Fatma Girik'in bakıcısına suç duyurusu
19:25 Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 21:04:23. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de korkunç cinayet! 28 yaşındaki genç, tartışma yaşadığı babasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement