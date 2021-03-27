İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü - Son Dakika

İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü

27.03.2021 02:14

İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan 5 aylık hamile kadın kurtarılamadı İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen 5 aylık hamile kadını, 16 yerinden bıçaklayarak...

İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü

Dini nikahlı eşi tarafından bıçaklanan 5 aylık hamile kadın kurtarılamadı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen 5 aylık hamile kadını, 16 yerinden bıçaklayarak bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında Güney Mahallesi 1158 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Sezen Ünlü (17), sokakta yürürken, 3 aydır ayrı yaşadığı ve dini nikahlı olduğu eşi Anıl Y. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından saldırgan Anıl Y., olay yerinden kaçarken, kanlar içerisinde yere yığılan Ünlü'yü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Ünlü'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan Ünlü, daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından şüpheli Anıl Y.'yi bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, dedektif gibi iz sürdü. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini belirleyerek harekete geçerken, Anıl Y. ekipler tarafından yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

16 bıçak darbesi ile öldürülmüş

Öte yandan dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Anıl Y. tarafından saldırıya uğrayan Sezen Ünlü'nün vücudunda 16 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Talihsiz kadının ölümüyle beraber karnındaki doğmamış bebeğin de yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.17 yaşında olan Ünlü'nün, 18 yaşını doldurduktan sonra Anıl Y. ile resmi nikah kıyarak evlenme planlarının olduğu bildirildi.

Sosyal medya paylaşımında acı detay: 'Kim bilir kalır mıyım, ölür müyüm'

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen Sezen Ünlü'nün bir süre önce sosyal medyada Sezen Aksu'nun Kaçak adlı şarkısını paylaştığı görülürken, "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm, kim bilir ne bekliyor kalır mıyım, ölür müyüm" sözleri dikkat çekti. Ayrıca hamilelik fotoğrafını paylaşan Ünlü'nün "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" yazılı not düştüğü paylaşımı da yürek burktu.

Cinayeti kıskançlık yüzünden işlemiş

Anıl Y. tarafından vahşice öldürülen Sezen Ünlü'nün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü
İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü

Hisarcık, Evlilik, Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de korkunç cinayet: 5 aylık hamile olan dini nikahlı eşini sokak ortasında öldürdü - Son Dakika


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