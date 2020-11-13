İzmir'de korkunç cinayet: 71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü - Son Dakika

İzmir'de korkunç cinayet: 71 yaşındaki adam karısını baltayla öldürdü

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde psikiyatrik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen bir kişi, karısını baltayla öldürdü. Korkunç cinayetin ardından şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 07.50 sıralarında Yeni Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik rahatsızlıkları olan ve bir süredir ilaç tedavisi gören İ.Z. (71), karısı H.Z. ile evlerinin avlusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.Z., karısı H.Z.'nin kafasına balta ile vurdu. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bilirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede H.Z.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet kurbanı kadının cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi koca İ.Z. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin karakolda verdiği ilk ifadede, evde sadece karı-koca olarak kendilerinin yaşadığını, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını, kendisinin psikiyatrik rahatsızlığı olup ilaç kullandığını ve tartışma esnasında karısının kafasına baltayla vurduğunu söylediği öğrenildi.