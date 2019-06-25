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İzmir'de korkunç cinayet: Cesedi yakıp dereye attılar

32 dakika önce

İzmir'in Bayındır ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı bir gencin cesedi, yakılmış ve dereye atılmış olarak bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

İzmir'de korkunç cinayet: Cesedi yakıp dereye attılar, System.String[]
İzmir'in Bayındır ilçesinde ailesinin kayıp müracaatı yaptığı bir gencin cesedi, yakılmış ve dereye atılmış olarak bulunurken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. (63), oğlu Ali Merter G.'den (28) 6 gündür haber alamadı. Hayatından endişe eden baba, Bayındır Polis Merkezi Amirliğine başvurdu. İhbar üzerine hemen ekipler bir soruşturma başlattı. Ekipler, kayıp kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de devreye girdi. Kokuya duyarlı köpekler yardımıyla ortak çalışma yürüten hem Bayındır hem de Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali Merter G.'nin cesedini yakılmış halde buldu.

Kan donduran itiraflar

Cinayetin ardından, cesedin bulunduğu yerin yakınında bulunan Mustafa A. (29) ile İbrahim Ç. (37), G.Y. (22), P.Ç. (24), M.C. (22) ve O.T'yi (22) gözaltına alındı. Sorgulanan şüphelilerden bazılarının Ali Merter G.'nin Mustafa A'nın kız arkadaşına ilgi gösterip yakınlık kurmaya çalıştığı için darp ederek öldürdükleri ve sonrasında yakılan cesedi dereye attıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa A. ve İbrahim Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 07:08 Kaynak: İHA
Bayındır, İzmir, 3. Sayfa
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