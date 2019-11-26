Son Dakika Haberleri: İzmir'de korkunç cinayet: Eşini baltayla öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de korkunç cinayet: Eşini baltayla öldürdü - Son Dakika

İzmir'de korkunç cinayet: Eşini baltayla öldürdü

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını baltayla öldürerek kendisini polis ekiplerine ihbar etti.

İzmir'de korkunç cinayet: Eşini baltayla öldürdü, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını baltayla öldürerek kendisini polis ekiplerine ihbar etti.


Olay, Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Y.P. isimli şahıs, eşi Sevgi P. (48) ile henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Y.P., karısı Sevgi P.'ye baltayla saldırdı. Sevgi P., aldığı balta darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren Y.P. de daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.


Şikayetçi olup daha sonra şikayetini geri çekmiş


Y.P. ile Sevgi P. çiftinin 1'i engelli olmak üzeren 4 çocuğunun olduğu öğrenildi.


Öte yandan, çiftin uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartıştıkları, Sevgi P.'nin de geçtiğimiz günlerde şiddet sebebiyle Y.P.'den şikayetçi olup ardından da şikayetini geri çektiği belirtildi.


Olay yerine gelen Sevgi P.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sevgi P'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

İzmir, Polis, Buca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şişli'de öldürülen İranlı'nın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti: Yozlaşmış komutanların kökünü kazıyacağım
Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı! Adana'da vahşet! Yüzü ve boğazı kesilen kadın tedavi altına alındı Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de korkunç cinayet: Eşini baltayla öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]