İzmir'de korkunç kaza: Emniyet şeridindeki tıra ok gibi saplandı - Son Dakika
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İzmir'de korkunç kaza: Emniyet şeridindeki tıra ok gibi saplandı

17.03.2022 10:10
İzmir'de korkunç kaza: Emniyet şeridindeki tıra ok gibi saplandı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, tırı tamir etmek isteyen kişi yaralandı.

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran tıra çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, tırı tamir etmek isteyen kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında, İzmir Çeşme Otoyolu, Güzelbahçe kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir'den Çeşme istikametine seyir halinde olan Özcan Bakoğlu (46) idaresindeki 35 CSA 13 plakalı Nissan marka otomobil, Fuat Ö. (40) idaresindeki 35 ZU 732 plakalı ve 35AGB 444 dorse plakalı çöp tırına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın dorsesine adeta ok gibi saplandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan sürücü Özcan Bakoğlu, sıkıştığı yerden çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza esnasında arıza yaptığı öğrenilen dorsenin altında tamir işlemi yapan Ali T. (57) ise yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ali T.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Sevenleri yasa boğuldu

Öte yandan bir çocuk babası ve Narlıdere ilçesinde balık restoranı işletmecisi olduğu öğrenilen Özcan Bakoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bakoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

İzmir'de korkunç kaza: Emniyet şeridindeki tıra ok gibi saplandı
İzmir'de korkunç kaza: Emniyet şeridindeki tıra ok gibi saplandı

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Güzelbahçe, Otomobil, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de korkunç kaza: Emniyet şeridindeki tıra ok gibi saplandı - Son Dakika


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