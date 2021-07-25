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İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

25.07.2021 11:05

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşanan olayda bariyerleri aşarak metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düşen araçta bulunan Finlandiya uyruklu şahıs hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü ise ağır yara aldı. Kazayı gören çevredekiler, kurtarma çalışmalarını telefonlarının kameralarıyla saniye saniye kaydetmeye çalıştı.

Konak'tan Narlıdere istikametine giden Pınar K. (35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatı alanına girdi. Bariyerleri aşan otomobil, metro inşaatında bulunan 25 metre derinliğindeki şaftın içine düştü.

İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ARACIN BULUNDUĞU ALANA VİNÇ YARDIMIYLA İNDİLER

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla aracın bulunduğu alana indi. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonrası sürücü ile araçtaki Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen (40) bulundukları yerden çıkarıldı.

İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

FİNLANDİYA UYRUKLU ŞAHIS KURTARILAMADI

Yaralılardan sürücü Pınar K. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek Karkkainen de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karkkainen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Pınar K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Pınar K'nin 2,35 promil alkollü olduğu belirlendi.

İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ÜST GEÇİTTEN İZLEDİLER

Kazayı gören çevredekiler, kurtarma çalışmalarını telefonlarının kameralarıyla kaydetmeye çalıştı. Polis ekiplerinin uyarısıyla çevredekiler uzaklaştırıldı, bazı kişilerin ise üst geçide çıkarak çalışmaları izlemesi dikkati çekti. Otomobilin sabah saatlerinde bulunduğu yerden çıkarılacağı öğrenildi.

İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Finlandiya, İzmir, Metro, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de korkunç kaza! Otomobilin metro inşaatına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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