İzmir'de korkunç olay: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'de korkunç olay: 2 ölü 1 yaralı

İzmir'de öğle yemeği için eve gelen şahıs dehşet saçtı

Tartıştığı kadını öldürdü, öz annesini yaraladı ve intihar etti

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde iş yerinden çıkarak öğle yemeği için evine gelen bir şahıs henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma neticesinde bir kadını bıçaklayarak öldürdü, kendisini engellemek isteyen annesini bıçakladı ve ardından 4 katlı binanın çatısından atlayarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Anadolu Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile yaşamakta olan Levent Doğan iş yerinden çıkarak öğlen yemeği için geldiği evlerinde daha önceden husumetli oldukları ileri sürülen Aysim Erülker ile henüz belirlenmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Levent Doğan, Erülker'i bıçakladı. Olayı gören anne Nilgün Doğan ise engellemek maksadıyla araya girmeye çalışsa da kendisi de bıçakla yaralandı. Olayların ardından Levent Doğan ise ikamet ettikleri 4 katlı evin çatısına çıkarak intihar etti. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese 3 dakika gibi kısa bir sürede intikal eden Ödemiş Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, bilgi verilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri de sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Aysim Erülker'in olay yerinde yaşamını yitirdiği, Levent Doğan'ın da bahçede hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı durumdaki Nilgün Doğan ise ambulansa alınarak Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, savcının incelemesinin ardından cesetler Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay sonrası hastaneye gelen Doğan'ın babası ise sinir krizleri geçirdi. Polisin olayla ilgili başlatmış olduğu soruşturma devam ediyor.