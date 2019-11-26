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İzmir'de korkunç olay: Daha sonra polise teslim oldu

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını baltayla öldürerek kendisini polis ekiplerine ihbar etti.

İzmir'de korkunç olay: Daha sonra polise teslim oldu, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde bir şahıs, tartıştığı karısını baltayla öldürerek kendisini polis ekiplerine ihbar etti.

Olay, Buca ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 637/58 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Y.P. isimli şahıs, eşi Sevgi P. (48) ile henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu Y.P., karısı Sevgi P.'ye baltayla saldırdı. Sevgi P., aldığı balta darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren Y.P. de daha sonra polisi arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞİKAYETÇİ OLUP DAHA SONRA ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKMİŞ

Y.P. ile Sevgi P. çiftinin 1'i engelli olmak üzeren 4 çocuğunun olduğu öğrenildi. Öte yandan, çiftin uzun süredir şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartıştıkları, Sevgi P.'nin de geçtiğimiz günlerde şiddet sebebiyle Y.P.'den şikayetçi olup ardından da şikayetini geri çektiği belirtildi. Olay yerine gelen Sevgi P.'nin yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sevgi P'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi - Halil Karahan/İHA)

İzmir, Polis, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
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