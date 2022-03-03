Son dakika... İzmir'de korkunç olay: Önce karısını boğarak öldürdü sonra intihar etti - Son Dakika
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Son dakika... İzmir'de korkunç olay: Önce karısını boğarak öldürdü sonra intihar etti

03.03.2022 17:22
Son dakika... İzmir'de korkunç olay: Önce karısını boğarak öldürdü sonra intihar etti

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Menemen ilçesinde kanser tedavisi gördüğü öğrenilen bir kişi, iddiaya göre karısını boğarak öldürdükten sonra, pompalı tüfekle başına ateş ederek intihar etti.

İzmir'in Menemen ilçesinde kanser tedavisi gördüğü öğrenilen bir kişi, iddiaya göre karısını boğarak öldürdükten sonra, pompalı tüfekle başına ateş ederek intihar etti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı 9 Eylül Mahallesi 8. Cadde üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Meral N. (77)'nin kızı ve damadından bir süredir haber alamadığını bildirmesi üzerine polis ekipleri, 10 katlı apartmanın 5'inci katındaki daireye çilingir yardımıyla girdi. Ekipler burada Emine Sapmaz (52) ve eşi Münir Sapmaz'ı (52) yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, boğazında morluklar olan Emine Sapmaz ve başından pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Münir Sapmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ, SONRA DA POMPALI TÜFEKLE KENDİSİNİ BAŞINDAN VURMUŞ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, pompalı tüfeğin cesetlerin yanında bulunduğunu belirlenirken, Münir Sapmaz'ın eşini boğarak öldürdükten sonra pompalı tüfekle intihar ettiğini değerlendirildi. 5 yıllık evli oldukları öğrenilen çiftin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emine Sapmaz'ın annesi Meral N., kızının acı haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Öte yandan emekli olduğu öğrenilen Münir Sapmaz'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü, hastalığından dolayı psikolojik sorunlarının bulunduğu öğrenildi.

Meydana gelen olayın ardından Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(Ayhan Ederoğlu-İHA)

Son dakika... İzmir'de korkunç olay: Önce karısını boğarak öldürdü sonra intihar etti
Son dakika... İzmir'de korkunç olay: Önce karısını boğarak öldürdü sonra intihar etti
Son dakika... İzmir'de korkunç olay: Önce karısını boğarak öldürdü sonra intihar etti
Son dakika... İzmir'de korkunç olay: Önce karısını boğarak öldürdü sonra intihar etti

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Son dakika haberleri! Haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu Son dakika haberleri! Haber alınamayan çift, evlerinde ölü bulundu

İntihar, Menemen, Kanser, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... İzmir'de korkunç olay: Önce karısını boğarak öldürdü sonra intihar etti - Son Dakika


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