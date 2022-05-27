İzmir'de korkunç olay! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini kapının arkasından defalarca ateş ederek öldürdü... - Son Dakika
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İzmir'de korkunç olay! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini kapının arkasından defalarca ateş ederek öldürdü...

27.05.2022 08:38

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir süredir eşi Rojda Ş. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ileri sürülen Nuh Ş., konuşmak için gittiği dairede cinayet işledi. Rojda Ş.'nin kapıyı açmaması üzerine öfkelenen Nuh Ş. tabanca ile kapıya defalarca ateş ederek eşini öldürdü. Polis, kayıplara karışan Nuh Ş.'yi bulmak için çalışma başlattı.

Nuh Ş. bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Rojda Ş.'nin yaşadığı siteye geldi. Rojda Ş.'nin bulunduğu daireye giden şüpheli, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabanca ile ardı ardına ateş etti. Bu sırada kapının arkasında bulunan talihsiz kadın vuruldu.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli suç aletini olay yerinde bırakıp kaçarken, silah sesini duyan site sakinleri ve görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıda bulunan mermi izlerini görünce daireye girdi. Polisin yaptığı kontrolde, Rojda Ş. kapının ardında hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Rojda Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS KOCANIN PEŞİNDE

Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Nuh Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Cinayet, Polis, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de korkunç olay! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini kapının arkasından defalarca ateş ederek öldürdü... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de korkunç olay! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini kapının arkasından defalarca ateş ederek öldürdü... - Son Dakika
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