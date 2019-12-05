Son Dakika Haberleri: İzmir'de korkutan çatı yangını
Son Dakika Güncel İzmir'de korkutan çatı yangını - Son Dakika

İzmir'de korkutan çatı yangını

7 saat önce

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İzmir'de korkutan çatı yangını, System.String[]

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Kemal Reis Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında, saat 08.30 sıralarında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıdaki işçiler, durumu hemen itfaiyeye haber verirken, apartman sakinleri panikle kendilerini dışarıya attı. Kısa sürede alevler, çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Büyük panik yaşadıklarını belirten apartman sakini Ümit Çark (27), "Sabah uyuyordum ve komşularımız yangın olduğunu söyleyip uyandırdı. Hepimiz büyük bir korkuyla dışarıya çıktı. Neyse ki can kaybı yok" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Gaziemir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangında mahsur kalan yabancı uyruklu bir kişi pencereden kaçarak kurtuldu
Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var Elini yıkamaya giden kadın, hırsızların hedefi oldu Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:33:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de korkutan çatı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]