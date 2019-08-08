İzmir'de korkutan deprem
1 saat önce
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:00 Kaynak: İHA
'in Seferihisar
ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) alınan bilgiye göre, Seferihisar açıklarında saat 11.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve Manisa
'da paniğe yol açtı.
(İHA)
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