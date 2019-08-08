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İzmir'de korkutan deprem

1 saat önce

İzmir'de korkutan depremİZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de korkutan deprem
İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Seferihisar açıklarında saat 11.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve Manisa'da paniğe yol açtı.
Seferihisar, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:07 Kaynak: İHA
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