İzmir'de korkutan deprem
1 saat önce
İzmir'de korkutan depremİZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:07 Kaynak: İHA
'de korkutan deprem
İZMİR - İzmir'in Seferihisar
ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Seferihisar açıklarında saat 11.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve Manisa
'da paniğe yol açtı.
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