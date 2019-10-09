Son Dakika Haberleri: İzmir'de korkutan deprem
Son Dakika Güncel İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

7 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'de korkutan deprem, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 16.37'de Aliağa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydan geldiğini duyurdu. Sarsıntının 4 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

(İsmail Hakkı Ergün/İHA)

Deprem, Aliağa, İzmir, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da peş peşe depremler! Panik yarattı
Jetlerden sonra obüsler de bombardımana başladı Barış Pınarı Harekatı sonrası siyasiler sosyal medyada üst üste paylaşım yaptı Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:23:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de korkutan deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]