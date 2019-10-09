İzmir'de korkutan deprem
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İzmir'in Aliağa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
İzmir'in Aliağa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 16.37'de Aliağa ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydan geldiğini duyurdu. Sarsıntının 4 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
(İsmail Hakkı Ergün/İHA)
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