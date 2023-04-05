İzmir'i hortum vurdu! Görenler, endişe yaratan anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı - Son Dakika
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İzmir'i hortum vurdu! Görenler, endişe yaratan anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı

05.04.2023 15:36

İzmir Çeşme'de hortum endişeli anlara sahne oldu. Ege kıyılarına yakın bir yerde meydana gelen panik yaratan doğa olayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum bugün Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu'nda meydana geldi. 2 gün boyunca zaman zaman etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştuğu gözlendi.

KIYIYA YAKLAŞINCA PANİK YARATTI

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı.

Kaynak: İHA
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Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'i hortum vurdu! Görenler, endişe yaratan anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'i hortum vurdu! Görenler, endişe yaratan anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı - Son Dakika
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