Hortum bugün Alaçatı Mahallesi Mersin Koyu'nda meydana geldi. 2 gün boyunca zaman zaman etkili olan sağanak yağışın ardından bölgede hortum oluştuğu gözlendi.
Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Hortumun kıyıya yakın bir yerde görülmesi kısa süreli paniğe yol açtı.
Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir'i hortum vurdu! Görenler, endişe yaratan anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı - Son Dakika