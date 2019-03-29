Son Dakika Haberleri: İzmir'de Korkutan İş Yeri Yangını

İzmir'de Korkutan İş Yeri Yangını

25 dakika önce

İzmir'de korkutan iş yeri yangınıİZMİR - İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil firmasında yangın çıktı.

İzmir'de korkutan iş yeri yangını

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil firmasında yangın çıktı.
Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tekstil firması sahibi Ekrem Kaya uykusundan uyandığı sırada güvenlik kamerasından iş yerinin yandığını gördü. Kaya, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerini saran alevlere müdahale etti.
Alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek hafif yaralanan Kaya'ya sağlık ekipleri müdahale etti.
Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, yangın yaklaşık yarım süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:49 Kaynak: İHA

Buca, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı Adaklık Koyunlarını Alevlerin Arasından Böyle Kurtardı Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 07:14:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Korkutan İş Yeri Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]