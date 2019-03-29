İzmir'de Korkutan İş Yeri Yangını
25 dakika önce
İzmir'de korkutan iş yeri yangınıİZMİR - İzmir'in Buca ilçesindeki Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil firmasında yangın çıktı.
İzmir
'de korkutan iş yeri yangını
İZMİR - İzmir'in Buca
ilçesindeki Buca Ege
Giyim ve Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil firmasında yangın çıktı.
Yangın, bugün saat 04.30 sıralarında Buca Ege Giyim ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tekstil firması sahibi Ekrem Kaya
uykusundan uyandığı sırada güvenlik kamerasından iş yerinin yandığını gördü. Kaya, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerini saran alevlere müdahale etti.
Alevleri söndürmeye çalışırken dumandan etkilenerek hafif yaralanan Kaya'ya sağlık ekipleri müdahale etti.
Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, yangın yaklaşık yarım süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:49 Kaynak: İHA
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