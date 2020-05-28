İzmir'de korkutan iş yeri yangını - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın sebebiyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre yangın bugün saat 05.50 sıralarında İzmir'in Menemen ilçesinde 713 sokakta bulunan bir mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir sebepten meydana geldi. İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İzmir İtfaiyesi Kuzey Bölge Amirliğine bağlı Menemen ve Merkez Aliağa müfrezelerinden iki arazöz, iki merdivenli arazöz ve iki tonaj araçla, yangın müdahale ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine intikal eden ekipler, daha fazla büyümeden ve çevredeki ağaçlara sirayet etmeden yangını kontrol altına aldı. Ekipler yangın sonrası uzun süre soğutma çalışmaları yaptı.



Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İZMİR