İzmir'de Korkutan Kaza
1 saat önce
Aydın Otoyolu'nda, aynı yönde ilerleyen TIR ve yakıt tankeri çarpıştı.
İZMİR- Aydın
Otoyolu'nda, aynı yönde ilerleyen TIR ve yakıt tankeri çarpıştı. Kaza nedeniyle, otoyoldaki araç trafiği bir süre durdu.
Kaza, İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, akaryakıt istasyonu
zincirine ait yakıt tankeri, aynı yönde ilerleyen TIR'la çarpıştı. 2 araçta hasar meydana gelirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Otoyoldaki araç trafiği bir süre durdu. Tankerin olay yerinden kaldırılması sonrasında, yol araç trafiğine tekrar açıldı.
Çevrede paniğe neden olan kaza nedeniyle polis soruşturma başlattı.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:36 Kaynak: DHA
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