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İzmir'de korkutan orman yangını: 2 eve sıçradı

7 saat önce

İzmir'de korkutan orman yangını: 2 eve sıçradıİZMİR - İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

İzmir'de korkutan orman yangını: 2 eve sıçradı
İZMİR - İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının bölgedeki iki eve sıçradığı belirtiliyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, Balçova ilçesindeki bir ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangına, İzmir Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başlarken, ekipler yangını kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor.
Öte yandan, yangının bölgedeki iki eve sıçradığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, bu evlerdeki yangına da müdahale ettiği belirtildi.
İzmir'de korkutan orman yangını: 2 eve sıçradı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:39 Kaynak: İHA
Balçova, İzmir, 3. Sayfa
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