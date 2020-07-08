İzmir'de korkutan orman yangını kontrol altında - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Sarnıç Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. İhbar üzerine yangının bulunduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Kontrol altına alınan yangının bulunduğu alanda soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(İHA)