İzmir'de korkutan otluk alan yangını - Son Dakika

İzmir'in Gaziemir ilçesinde otluk bir alanda çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar, itfaiyeyle birlikte söndürme çalışması yaptı.



Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.30'da Beyazevler Mahallesi 351 sokakta bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Mahalle halkının kışlık odunları koymak için kullandığı öğrenilen alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yayıldı. Çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına katkı sundu. Olay yerine gelen itfaiyeye bağlı ekipler ile belediye ekipleri, alevlerin çevredeki evlere ilerlememesi için çaba göstererek yangını kontrol altına aldı.



Vatandaşların odunları kül oldu



Yangın sebebiyle arazide bulunan odunluklar ve içindeki malzemeler yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İZMİR