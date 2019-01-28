Son Dakika Haberleri: İzmir'de Korkutan Yangın

İzmir'de Korkutan Yangın

10 dakika önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

İzmir'de Korkutan Yangın, System.String[]
İzmir'in Menemen ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, bugün saat 21.00 sıralarında Ulukent Sanayi Bölgesi 10006 Sokak'taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi. Geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yakınındaki otomotiv yedek parça, mobilya ve plastik tesislerine de sıçradı. Dumanların metrelerce havaya çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden yaklaşık 15 itfaiye aracı, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgeye Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da geldi.Ekiplerin çalışmalarını takip eden Özkaynak, yangının kontrol altına alındığını, olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını belirtti.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:24 Kaynak: DHA

Ulukent, Menemen, İzmir, 3. Sayfa
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