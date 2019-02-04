Son Dakika Haberleri: İzmir'de Korkutan Yangın

İzmir'de Korkutan Yangın

1 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.

İzmir'de Korkutan Yangın, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.

Yangın, Bornova ilçesi 6106. Sokak'taki ayakkabı üretimi yapılan bir atölyede sabah saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Bölgeye gelen polis ekipleri de olay yerine kimseyi yaklaştırmayarak güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri, korkutan yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının nedeni araştırılıyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:45 Kaynak: İHA

Bornova, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gerçek Bir Başarı Hikayesi! Bulaşıkçılıktan Patronluğa Yükseldi 14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı

Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:34:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Korkutan Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]