İzmir'de Korkutan Yangın
1 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.
İzmir
'in Bornova
ilçesinde, ayakkabı imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta maddi hasara yol açtı.
Yangın, Bornova ilçesi 6106. Sokak'taki ayakkabı üretimi yapılan bir atölyede sabah saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın sonrasında bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına hemen müdahale etti. Bölgeye gelen polis ekipleri de olay yerine kimseyi yaklaştırmayarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye
ekipleri, korkutan yangını güçlükle kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangının nedeni araştırılıyor. - İZMİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:45 Kaynak: İHA
Gerçek Bir Başarı Hikayesi! Bulaşıkçılıktan Patronluğa Yükseldi
14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı
Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti
Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı