Son Dakika Haberleri: İzmir'de Korkutan Yangın

İzmir'de Korkutan Yangın

53 dakika önce

İzmir'de korkutan yangınİZMİR - İzmir'in Tire ilçesi 19 Mayıs Caddesi'nde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında korku dolu anlar yaşandı.

İzmir'de Korkutan Yangın, System.String[]
İzmir'de korkutan yangın

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesi 19 Mayıs Caddesi'nde bir apartman dairesinde meydana gelen yangında korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında üçü çocuk olmak üzere 10 kişi dumandan etkilendi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında bir binanın ikinci katında Mustafa Çıtak'a ait dairede meydana geldi elektrik kontağından çıkan yangını fark eden Gülşah ve Mustafa Çıtak çifti iki çocuğunu da alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, sağlık ekiplerinin kontrolünde apartmanda oturan, Çıtak ailesininde aralarında bulunduğu üçü çocuk 10 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. İtfaiyenin çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından oksijen tedavisi uygulandı. Ardından üç çocuk kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

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