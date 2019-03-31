Son Dakika Haberleri: İzmir'de Korkutan Yangın

İzmir'de Korkutan Yangın

1 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 katlı apartmanın son katında yangın çıktı.

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 katlı apartmanın son katında yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada dairede kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Yangın, gece saat 23.30 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi 1615 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın üçüncü katında belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, apartman dairesinde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri daireyi saran alevlere müdahale ederek yangının diğer evlere sıçramasını önledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın nedeniyle paniğe kapılan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Yangında can kaybı veya yaralı olmazken, binada maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili dairede incelemelerde bulundu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 02:24 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bayraklı, İzmir, 3. Sayfa
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