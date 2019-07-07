Son Dakika Haberleri: İzmir'de korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'de korkutan yangın

47 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'de korkutan yangın, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan yerleşim yerlerini tehdit ederken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Buca ilçesi Kaynaklar bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, 4 helikopter ve 8 arazözün müdahale ettiği belirtildi. Öte yandan, yangının çıktığı yere yakın bulunan bazı yerleşim yerlerine de sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 05:01 Kaynak: İHA
İtfaiye, İzmir, Buca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu Pendik'te maganda dehşeti! Hamile kadının içinde olduğu araca saldırdı Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti! "Siyanür içtim" deyip ortalığı ayağa kaldırdı, gerçek bambaşka çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:49:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de korkutan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]