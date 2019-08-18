İzmir'de korkutan yangın
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İzmir'de korkutan yangın Bakan Pakdemirli yangın bölgesini inceliyor İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de meydana gelen ve halen söndürülmeye çalışılan orman yangınlarını, helikopter üzerinden denetliyor.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
'de korkutan yangın
Bakan Pakdemirli yangın bölgesini inceliyor İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, İzmir'de meydana gelen ve halen söndürülmeye çalışılan orman yangınlarını, helikopter üzerinden denetliyor.
İzmir'in Karabağlar
ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 4 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hem Tırazlı'daki hem de Urla Yağcılar
'da çıkan orman yangınlarını helikopterle denetliyor. Bakan Pakdemirli'nin yangınlarla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.
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