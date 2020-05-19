İzmir'de korkutan yangın: 8 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika

İzmir'de korkutan yangın: 8 katlı bina boşaltıldı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan 8 katlı binanın altındaki lastikçi dükkanında yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı yangında, bina tamamen boşaltıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Eski İzmir Caddesi Köstence Köprü yakınlarında bulunan bir lastik dükkanında meydana geldi. Lastik bakım ve satışının gerçekleştiği dükkan kapalı durumdayken, iddiaya göre içerisinden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sürede dükkanın içerisinde alevler yoğunlaşarak dükkanı tamamen kaplarken, olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğin alarak 8 katlı binada bulunan tüm vatandaşları dışarı çıkarttı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, yoğun uğraşlar neticesinde yangın söndürülerek kontrol altına alınırken, dükkanda maddi zarar meydana geldi.

Öte yandan, ölü ve yaralanma olayının olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.