Son Dakika Haberleri: İzmir'de korkutan yangın...Bakan Pakdemirli yangın bölgesini inceliyor
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İzmir'de korkutan yangın...Bakan Pakdemirli yangın bölgesini inceliyor

1 saat önce

İzmir'de korkutan yangın.

İzmir'de korkutan yangın...Bakan Pakdemirli yangın bölgesini inceliyor
İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de meydana gelen ve halen söndürülmeye çalışılan orman yangınlarını, helikopter üzerinden denetliyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 4 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hem Tırazlı'daki hem de Urla Yağcılar'da çıkan orman yangınlarını helikopterle denetliyor. Bakan Pakdemirli'nin yangınlarla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.
Bekir Pakdemirli, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:09 Kaynak: İHA
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