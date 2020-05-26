İzmir'de korkutan yangın...Ekin tarlaları küle döndü - Son Dakika

İzmir'de korkutan yangın...Ekin tarlaları küle döndü

İZMİR - İzmir'in Tire'de ilçesinde, bir kısmı otluk, bir kısmı ekili olarak kullanılan alanda çıkan yangın korkuturken, ekili alanlar yangında küle döndü.

Tire ilçesi kırsalındaki Kazantepe mevkiindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın büyük bir alana yayılarak kısa sürede büyüdü. Bu sırada alevler ekili alanlara sıçradı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle ekili alanlar büyük zarar gördü. Paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü.