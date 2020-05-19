İzmir'de korkutan yangında 8 katlı bina boşaltıldı - Son Dakika

İzmir'de korkutan yangında 8 katlı bina boşaltıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 8 katlı binanın altındaki lastikçi dükkanında yangın çıktı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 8 katlı binanın altındaki lastikçi dükkanında yangın çıktı. Korku dolu anların yaşandığı yangında bina tamamen boşaltıldı. Yangın, saat 22.00 sıralarında Eski İzmir Caddesi Köstence Köprü yakınlarında bulunan bir lastik dükkanında meydana geldi. Lastik bakım ve satışının yapıldığı dükkandan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler dükkanı kaplarken, olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alarak 8 katlı binada yaşayanları tahliye etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yoğun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınırken, dükkanda maddi zarar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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