İzmir'de koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçirdiği iddia edilen mutemet gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçirdiği iddia edilen mutemet gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'de koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçirdiği iddia edilen mutemet gözaltına alındı

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçı ve çalışanlarının maaşlarından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan mutemet gözaltına alındı.

İzmir'de koro çalışanlarının maaşlarını hesabına geçirdiği iddia edilen mutemet gözaltına alındı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçı ve çalışanlarının maaşlarından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan mutemet gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanlarının şubat ayı maaşlarını kendi hesabına geçirdiği iddiasıyla hakkında savcılığa şikayet edilen mutemet Y.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin adresini belirleyen ve eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Y.Y, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, şubat ayı maaşlarını kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla kurumun mutemeti Y.Y. hakkında suç duyurusunda bulunmuş, şüphelinin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı, bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlenmişti.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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