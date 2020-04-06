İzmir'de korona nedeniyle kamu çalışanlarına kıyafet serbestliği geldi - Son Dakika

İzmir Valiliği, kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildiğini duyurdu.



İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Korona virüsü (Covid-19) salgınından ülkemizi, vatandaşlarımızı ve kamu çalışanlarını korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm personelin mevsim şartlarına uygun hijyenik, kamusal özene dikkat ederek görevlerini serbest kıyafetlerle ifa etmeleri uygun görülmüştür" denildi. - İZMİR