İzmir'de korona virüsü alarmı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de korona virüsü alarmı - Son Dakika

İzmir'de korona virüsü alarmı

6 saat önce

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine korona virüsü şüphesiyle getirilen bir hasta, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

İzmir'de korona virüsü alarmı, System.String[]

İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine korona virüsü şüphesiyle getirilen bir hasta, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre K.Ü. (30) isimli vatandaş, öksürük ve yüksek ve ateş şikayetiyle önce özel bir hastaneye başvurdu ve ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Korona virüsü şüphesiyle tedbir amaçlı ebola sedyesiyle getirilen ve tek kişilik odada gözlem ve tedavi altına alınan Türk vatandaşı K.Ü'nün (30), 10 gün önce Çin'in Wuhan kentine 600 kilometre uzaklıktaki bir şehirde iş seyahati için bulunduğu, bu şehirde n-CoV hastalığının görülmediği tespit edildi.


Öte yandan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastanın yapılan muayenesinde ateş tespit edilmediği, solunum sıkıntısına rastlanmadığı, tanı için gerekli numunelerin alınarak laboratuvara gönderildiği öğrenildi. Virüs taşımadığı belirtilen K.Ü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR

Tepecik, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
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