İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor

10.12.2020 18:18

İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor İzmir'in Aliağa ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, duraklar, turnikeler yoğun bir şekilde dezenfekte ediliyor.

İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, korona virüsü tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçları, duraklar, turnikeler yoğun bir şekilde dezenfekte ediliyor.

Korona virüsü salgını nedeniyle Türkiye'de vaka ve hasta sayılarında artış devam ediyor. Aliağa ilçesinde belediye ekipleri de, kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler tarafından, binlerce vatandaşın kullandığı İZBAN Aliağa İstasyonu, toplu ulaşım araçları ve duraklar dezenfekte edildi. Titiz bir çalışma yürüten ekipler, istasyonda vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan turnikeler, para yükleme makineleri ve yine sürekli elle temas edilen noktalarda hassas bir çalışma yürüttü. Kent genelinde dezenfekte çalışmalarının devam edileceği bildirildi.

İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor
İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor
İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor
İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor
İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor
İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor

Koronavirüs, Türkiye, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de korona virüsüne karşı duraklar, toplu ulaşım araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika


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