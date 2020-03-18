İzmir'de korona virüsüne karşı tedbirler üst düzeyde - Son Dakika

İzmir'de Gaziemir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınına karşı ilaçlama ekibi kurdu. Çiğli ilçesinde ise zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrası genelgeden haberi olmayan esnaflara dükkanlarının kapalı kalması konusunda ihtarda bulundu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama birimi yetkililerinden eğitim alan Gaziemir Belediyesi ilaçlama ekibi, kamusal alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı. Gaziemir Belediyesinin salgının yayılmasını önlemek ve kamusal alanları daha hijyenik bir hale getirmek için kurduğu ilaçlama birimi, öncelikle halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda ilaçlamalara başladı.



Çocuk parkları, otobüs durakları, pazar yerleri, meydanlar, sokaklar, banklar, çöp konteynerlerinin içi ve çevresi ekipler tarafından düzenli olarak ilaçla dezenfekte edildi.



Belediye bünyesinde kurulan ilaçlama ekibinin, salgın süresince yoğun bir çalışma yürüteceğini belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz bugüne kadar çok yoğun tempo ile çalışarak kentin her noktasına yetişmeye çalıştı. Biz de kurduğumuz ekip ile onlara destek vermeye çalışacağız. Salgını kesinlikle hafife alamayız. Temizliğimize özen göstermeliyiz. Bunun için ekibimizin bu süreçte çok yoğun çalışarak ilçemizin her noktasına ulaşmasını sağlayacağız" dedi.



Çiğli'de denetimler sürüyor



Halk sağlığını tehdit eden korona virüsü salgınına karşı daha önce kamu kurum ve kuruluşlarını, okulları, parkları, ibadethaneleri, hastaneleri ve sağlık ocaklarını dezenfekte eden Çiğli Belediyesi ekipleri de, çalışmalarına ara vermeden devam etti.



Öte yandan zabıta müdürlüğü ekipleri de, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda emniyet birimleri ile ortak denetimlere başladı. Yapılan denetimlerde, esnafların büyük çoğunluğunun dükkanlarını açmadığı gözlemlenirken, yayınlanan genelgeden haberi olmayan esnaflara dükkanlarının kapalı kalması konusunda ihtarda bulunuldu.



Virüs ile mücadele konusunda gerekli tedbirleri almak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi olarak henüz ülkemizde korona virüsü ile ilgili herhangi bir vaka görülmemişken kamu kurumları ve okullara dezenfekte cihazları yerleştirerek gerekli tedbirleri almaya başladık. Son bir hafta içerisinde ise tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Son olarak zabıta ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda ilçe sınırlarımız içerisindeki işletmeleri kontrol etti. Gerekli uyarıları yaptı. Bu zorlu süreci en iyi şekilde atlatmak adına kentimize ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR