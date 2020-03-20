İzmir'de korona zirvesi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçe belediye başkanını korona virüsü önlemlerini görüşmek üzere toplantıya davet etti.



İzmir'de belediye başkanları, yayılma hızı ve ölümcül sonuçlarıyla dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı beyin fırtınası yapacak. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 ilçenin belediye başkanını acil toplantıya davet etti.



Korona virüsü zirvesinin, 23 Mart Pazartesi günü saat 18.00'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılacağı, başkanların salgınla mücadelede aldıkları önlemleri ve önerileri anlatacağı ifade edildi.



Öte yandan Tunç Soyer, korona virüsü ile mücadelede ortak hareket ve kaynakların verimli kullanılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Bu arada toplantı sırasında 'sosyal mesafenin' korunması için de gerekli önlemlerin alındığı öğrenildi. - İZMİR